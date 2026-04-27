Liseler Arası 4'ncü Milli Kültür Bilgi Yarışması'nın 2'nci turu yapıldı

Eskişehir Türk Ocağı'nın geleneksel Liseler Arası Milli Kültür Bilgi Yarışmasının 4'üncüsünün 2'nci turu, 12 okulun katılımıyla 4 ayrı salonda eş zamanlı olarak yapıldı.

Oldukça heyecanlı ve zevkli geçen müsabakalar neticesinde gruplarında birinci olan liseler ise; Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi, Eskişehir Fatih Fen Lisesi, H. Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi, Tayfur Bayar Anadolu Lisesi ve Eskişehir İmam Hatip Anadolu Lisesi oldu. İkinci turda elenen okulların öğrencilerine, günün anısına Katılım Beratı ve kitap, danışman öğretmenlerine ve okul müdürlüklerine teşekkür beratı takdim edildi.

Ayrıca Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesinin yarışmada doğru cevapladığı bir soru sehven yanlış kabul edildiğinden öğrencilerin mağdur olmaması adına bu yıla mahsus finalde 5 okulun yarışacağı açıklandı. Yeri ve zamanını ileri bir tarihte duyurulacak final oturumunda dereceleri belli olan öğrencilere, nakdi ödül ve hediyeler takdim edilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı