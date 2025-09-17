Lisede korkunç görüntü: Rehber öğretmenin sözleri de olay kadar vahim

İstanbul Maltepe'deki bir lisede 9. sınıf öğrencisi kız çocuğu, başka sınıftan öğrenciler tarafından darbedildi. O anlar, okulda bulunan bir başka öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Darp raporu alan aile, saldırgan öğrenciler hakkında şikayetçi oldu. Baba, "Kızım ölebilirdi, adalet istiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

OKUL YÖNETİMİNDEN DE ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Aile, sadece öğrencilerden değil, okul yönetimi ve rehber öğretmenden de şikayetçi oldu. Baba, kızının bir rehabilitasyon merkezine devam ettiğini ve özellikle kafasına darbe almaması gerektiğini okul yönetimine daha önce bildirdiğini söyledi.

REHBER ÖĞRETMENDEN ŞOK SÖZLER

Ancak iddiaya göre görüşme sırasında rehber öğretmen, "Bazen Asya'yı benim de dövesim geliyor" sözleriyle aileyi şoke etti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, darbedilen kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.