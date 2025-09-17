Haberler

Lisede korkunç görüntü: Rehber öğretmenin sözleri de olay kadar vahim

Lisede korkunç görüntü: Rehber öğretmenin sözleri de olay kadar vahim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Lisede korkunç görüntü: Rehber öğretmenin sözleri de olay kadar vahim
Haber Videosu

İstanbul Maltepe'de bir lisede 9. sınıf öğrencisi kız çocuğu, başka sınıftan öğrenciler tarafından darbedildi. Aile darp raporuyla şikâyetçi olurken, baba "Kızım ölebilirdi" dedi. Ayrıca aile, okul yönetimi ve rehber öğretmenden de şikayetçi oldu. Rehber öğretmenin ise görüşme sırasında aileye "Bazen Asya'yı benim de dövesim geliyor" dediği öne sürüldü.

İstanbul Maltepe'deki bir lisede 9. sınıf öğrencisi kız çocuğu, başka sınıftan öğrenciler tarafından darbedildi. O anlar, okulda bulunan bir başka öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Darp raporu alan aile, saldırgan öğrenciler hakkında şikayetçi oldu. Baba, "Kızım ölebilirdi, adalet istiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

OKUL YÖNETİMİNDEN DE ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Aile, sadece öğrencilerden değil, okul yönetimi ve rehber öğretmenden de şikayetçi oldu. Baba, kızının bir rehabilitasyon merkezine devam ettiğini ve özellikle kafasına darbe almaması gerektiğini okul yönetimine daha önce bildirdiğini söyledi.

REHBER ÖĞRETMENDEN ŞOK SÖZLER

Ancak iddiaya göre görüşme sırasında rehber öğretmen, "Bazen Asya'yı benim de dövesim geliyor" sözleriyle aileyi şoke etti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, darbedilen kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Eğitim
Yeni aldığı motosikletle ölüme gitti: Kaza anı araç kamerasına yansıdı

Yeni aldığı motosikletle ölüme gitti: Kaza anı araç kamerasında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne olmaya hazırlanan La Casa de Papel'in yıldızından karnı burnunda paylaşım

Hamile olduğunu açıklamıştı, son halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.