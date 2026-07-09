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LGS'de tercih kılavuzu yayımlandı

LGS'de tercih kılavuzu yayımlandı
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Milli Eğitim Bakanlığı, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercih süreci için öğrenci ve velilere yönelik kılavuzun yayımlandığını duyurdu. Kılavuzda yerleştirme takvimi, okul türleri ve tercih işlemlerine ilişkin detaylı bilgiler yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercih süreci için öğrenci ve velilere yönelik kılavuzun yayımlandığını duyurdu.

LGS tercih kılavuzu yayımlandı. Sınavın ardından başlayacak tercih sürecinde öğrenci ve ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla hazırlanan "Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu"nda yerleştirme takvimi, yerleştirme türleri tablosu, tercih sistemi, okul türleri, tercih işlemleri ve tercih işlemlerine ilişkin öneri ile hatırlatmaların yer aldığı belirtildi. Kılavuzda fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor lisesi gibi okul türlerine ilişkin kapsamlı bilgiler yer alıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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