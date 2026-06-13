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Öğrenciler içeride veliler dışarıda ter döktü

Öğrenciler içeride veliler dışarıda ter döktü
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8'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS merkezi sınavının ilk oturumu başladı. Öğrenciler sınıfta ter dökerken, veliler okul bahçelerinde ve çevresinde çocuklarını bekleyerek dua etti. İkinci oturum saat 11.30'da yapılacak.

8'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu başladı. Öğrenciler sınıfta ter dökerken velilerde dışarıda bekledi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler, kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra salonlara alındı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler de okul bahçeleri ve okul çevresinde çocuklarını bekledi.

Çocuklarının başarılı olması için dua eden ve heyecanlı oldukları gözlenen veliler, okul önlerinden ayrılmadı.

LGS'nin ilk oturumunun ardından ikinci oturum ise 11.30'da gerçekleştirilecek. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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