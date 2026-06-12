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2 bin 451 öğrenci LGS'de ter dökecek

2 bin 451 öğrenci LGS'de ter dökecek
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LGS kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran'da yapılacak. Erzincan'da 2 bin 451 öğrenci, 16 okulda ve 146 salonda sınava girecek. İlk kez uygulanacak düzenlemeyle öğrencilere dinlenme arasında beslenme paketi dağıtılacak.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Erzincan'da sınava 2 bin 451 öğrenci katılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen sınav, Erzincan merkezde 8 okul ile ilçelerde belirlenen 8 okulda yapılacak. Toplam 146 salonda gerçekleştirilecek sınavda 386 yönetici ve öğretmen görev alacak.

İki oturum halinde uygulanacak sınavın sözel alan bölümü saat 09.30'da, sayısal alan bölümü ise saat 11.30'da başlayacak.

Bu yıl ilk kez uygulanacak düzenleme kapsamında, sözel ve sayısal oturumlar arasındaki dinlenme süresinde öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak. Kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan paketlerle öğrencilerin enerji ihtiyaçlarının karşılanması ve motivasyonlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, adayların sınav giriş belgeleri ile kimliklerini yanlarında bulundurmaları ve sınav saatinden önce okullarda hazır bulunmaları gerektiğini belirtti.

Erzincan genelinde binlerce öğrencinin katılacağı sınav için gerekli hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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