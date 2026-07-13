LGS'de Ağrı Birincisi Olan Muhammed Yusuf Işık: Teknolojiden Uzak Durun

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Ağrı'dan ilham veren bir başarı hikayesi yükseldi.

Patnos Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Muhammed Yusuf Işık, 490,4911 puan alarak Ağrı İl Birincisi oldu. Başarısının sırrını "Teknolojiden uzak durmak ve fedakarlık" olarak özetleyen Işık, şimdi hayallerindeki liseye gitmeye hazırlanıyor.

90 soruda 87 net ile muazzam başarı

Sınav sürecine büyük bir disiplinle hazırlanan Muhammed Yusuf Işık, LGS'de sorulan 90 soruda sadece İnkılap Tarihi, Fen Bilimleri ve Yabancı Dil testlerinde 1'er yanlış yaparak 87 nete imza attı. Bu sonuçla genel yüzdelik dilimde %0,2, il yüzdelik diliminde ise %0,01 gibi zor bir başarı eşiğini yakalayarak Ağrı'nın gururu oldu.

Bir yıl boyunca cep telefonunu elime almadım

Başarıya giden yolda akıllı telefon ve teknolojik aletlerin büyük bir engel olduğunu belirten şampiyon öğrenci, akranlarına şu tavsiyelerde bulundu: "Sınava çok iyi hazırlandım. Hazırlık sürecimde teknolojik aletlere hiçbir zaman ilgim olmadı. Özellikle cep telefonunu tam 1 senedir elime almadım ve tamamen derslerime odaklandım. Bu 1 yıllık zaman zarfında çok sevdiğim futbola da ara vermek zorunda kaldım. Tabiri caizse güneş yüzü görmeden ders çalıştım. Sınava girecek arkadaşlarıma en büyük tavsiyem; başta cep telefonu olmak üzere teknolojik aletlerden uzak durmalarıdır."

Hedefi önce Tofaş Fen Lisesi, sonra Cerrahpaşa Tıp

Kazandığı başarıyla ilk hedefine ulaştığını belirten Işık, "Hedefim Bursa Tofaş Fen Lisesi'ydi. Çok şükür hedefimi tutturdum ve eğitimime Bursa'da devam edeceğim," dedi.

Geleceğe dair vizyonunu da paylaşan başarılı öğrenci, gözünü şimdiden Türkiye'nin en saygın tıp fakültelerine dikti: "Bursa'dan sonraki hedefim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. İleride vatandaşlarıma daha iyi sağlık hizmeti sunabilmek için kendi özel hastanemi kurmak istiyorum."

Destek olan herkese teşekkür etti

Bu zorlu maratonda arkasında büyük bir destek gücü olduğunu vurgulayan Muhammed Yusuf Işık, "Başarımda payı olan aileme, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Ortaokul Müdürü Suat Baykan'a, Sınıf Öğretmeni Şerife Işık'a, İnkılap ve Tarih öğretmenim Tolunay Beyaz hocama çok teşekkür ederim. Ayrıca kurs öğretmenim Kudbettin Yıldız hocamında ellerinden öperim" dedi. Ağrı'nın Patnos ilçesinden çıkan bu başarı, hem ailesine hem de eğitim camiasına büyük bir gurur yaşattı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı