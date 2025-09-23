KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı: Tanımadığım bir erkeği...
KYK kız yurdunda kalan bir öğrenci, erkek personel çalışmasına "Evimde tanımadığım erkeği almıyorken yurduma neden giriyor?" diyerek tepki gösterdi. Sosyal medyada gündem olan paylaşım, destek ve eleştiri yorumlarını beraberinde getirdi.
KYK kız yurdunda kalan bir üniversite öğrencisi, yurtlarda erkek personel çalışmasına sosyal medyada tepki gösterdi. Öğrenci, paylaşımında "Ben kendi evime tanımadığım bir erkeği sokmuyorken, yurduma neden tanımadığım bir erkek giriyor?" ifadelerine yer verdi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Öğrencinin sözleri kısa sürede gündem olurken, kullanıcıların bir kısmı öğrenciye destek verirken bir kısmı da güvenlik ve teknik işlerde erkek personelin görev almasının zorunlu olabileceğini savundu.
Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Kamusal bir alan. Erkek de çalışır, kadın da. Buna sen karar veremezsin.
- Gayet haklı gibi... Kadın personel almak çok zor olmamalı.
- Haklı kardeşim haklı doğru konuştun.
- Orası senin özel evin değil, kamusal alan. Personelin cinsiyetine değil, işini doğru yapıp yapmadığına bakılır.
- Kız haklı... Zaman kötü...
- Kız sonuna kadar haklı
- Orası senin yurdun değil misafirsin