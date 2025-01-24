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Kütüphanedeki sorunu uygulamalı göstermek isterken hiç beklemediği bir şey oldu

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Ege Üniversitesi kütüphanesindeki sandalyeleri eleştiren genç kız, sorunu uygulamalı göstermek isterken sandalyeden düştü.

Ege Üniversitesi kütüphanesine ders çalışmak için giden genç kız, sandalyelerin rahat olmadığını anlatmak için video çekmek istedi. O esnada dengesini kaybeden genç kız, yere kapaklandı.

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Rahat oturursan uyursun. MEB'in okullarındaki sıralar neden tahta sanıyorsun", "Mesajı en güzel şekilde vermiş", "Ben ikna oldum sandalyeleri değiştirin", "Verimli bir bilgilendirme olmuş" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kütüphanedeki sorunu uygulamalı göstermek isterken hiç beklemediği bir şey oldu
Kaynak: Haberler.com / Eğitim
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Saçınla oynayacağına önüne bak. Senin derdin insanları bilgilendirmek değil etkileşim kasmak tabiiki.

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