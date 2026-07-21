Haberler

Hisarcık'ta Temmuz ayı EDEP toplantısı yapıldı

Hisarcık'ta Temmuz ayı EDEP toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hisarcık İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Temmuz ayı EDEP toplantısında, kurumlar arası koordinasyon çalışmaları ve planlanan hizmetler değerlendirildi.

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Müftülüğü tarafından Temmuz ayı Eğitimde Değerler ve Etik İlkeler (EDEP) toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci başkanlığında Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, kurumlar arası koordinasyon çalışmaları ile bugüne kadar yürütülen faaliyetler değerlendirildi. Toplantıda ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan hizmet ve etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulunularak istişareler yapıldı.

Temmuz ayı EDEP toplantısı, alınan kararların hayırlara vesile olması temennisiyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade

Gülistan hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yarı çıplak halde kapı önündeki sütleri çaldı! Kameralara yakalandı

Yarı çıplak halde kapı önündeki sütleri çaldı! Kameralara yakalandı
Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku

Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku
Fatma Soydaş'ın başı büyük dertte

Başı büyük dertte
Genç kadının toplu taşıma isyanı: Allah Peygamber aşkına duş alın

Toplu taşımadan inen genç kadının isyan ettiği görüntü olay oldu
Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım, eşim kaçırıyordu

Jet ski faciasında korkunç iddia: Ölen iki çocuk evladım
Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?

Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?
Altında rüzgar tersine döndü

Altını olanlar dikkat! Rüzgar tersine döndü