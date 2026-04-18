Emet MYO'da genel trafik kuralları konferansı

Emet MYO'da genel trafik kuralları konferansı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Emet Meslek Yüksekokulu'nda trafik güvenliği ve kuralları hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla bir konferans gerçekleştirildi. Trafik Eğitimcisi Ahmet Kahraman, sürücüler ve yol kullanıcıları için güvenli trafik bilincinin önemini vurguladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulunda (MYO) "Genel Trafik Kuralları" başlıklı konferans düzenlendi.

Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Kütahya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Kıdemli Başpolis Trafik Eğitimcisi Ahmet Kahraman'ın yanı sıra Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, Yüksekokul Sekreteri Ömer Büyük, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen konferansta Ahmet Kahraman, trafik güvenliğinin sağlanmasında kurallara uymanın hayati önem taşıdığını vurguladı. Sürücülerin, yayaların ve tüm yol kullanıcılarının dikkat etmesi gereken temel hususlar hakkında bilgi veren Kahraman, günlük hayatta karşılaşılabilecek trafik durumlarını örneklerle anlattı. Güvenli trafik bilincinin toplum açısından taşıdığı önem de konferansta özellikle öne çıkarıldı.

Etkinlik, konuşmanın ardından Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı'nın, Ahmet Kahraman'a teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor

Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var

Türkiye'nin konuştuğu dosya aydınlanıyor! Tutuklu sayısı 8'e çıktı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Fransa'da First Lady’yi çileden çıkaracak samimiyet, Macron Meloni'yi öperek karşıladı

First Lady çıldıracak! İki liderin samimiyeti olay oldu
Guendouzi'den dün geceye damga vuran hareket: Maç biter bitmez...

Guendouzi'den dün geceye damga vuran hareket: Maç biter bitmez...
Kahreden olay! Polis memurunun kızı, babasının silahıyla canına kıydı

Kahreden olay! Polis memurunun kızı, babasının silahıyla canına kıydı
Daha öncekileri unutun! İşte tepkilerin odağındaki TikTok'taki son rezillik

Bu rezilliğe kim dur diyecek?

Fransa'da First Lady’yi çileden çıkaracak samimiyet, Macron Meloni'yi öperek karşıladı

First Lady çıldıracak! İki liderin samimiyeti olay oldu
Okul saldırıları sonrası bomba iddia: Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı

Okul saldırıları sonrası fenomen dizi yayından kaldırıldı

ADF 2026’da unutulmaz kareler: Katar Emiri ve Suriye lideri el ele

Antalya'da diplomasi tarihine geçecek unutulmaz yürüyüş