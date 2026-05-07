Emet MYO'da Çocuk Gelişimi konferansı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Emet MYO'da düzenlenen konferansta, Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşe Altındal çocuk gelişiminin önemi ve mesleğin toplumsal katkıları hakkında bilgi verdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) "Geleceğe Dokunan Meslek: Çocuk Gelişimi" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Emet MYO Konferans Salonu'ndaki etkinliğe konuşmacı olarak Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşe Altındal katıldı. Programa ayrıca Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, Çocuk Gelişimi Programı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Vedat Bakır, Öğr. Gör. İbrahim Halil Saraç ile akademik ve idari personel ve çok sayıda öğrenci iştirak etti.

Çocuk gelişimi alanında farkındalık oluşturmak ve öğrencilerin mesleki bilgi birikimlerini artırmak amacıyla düzenlenen konferansta konuşan Ayşe Altındal, çocuk gelişiminin bireyin yaşamındaki önemine dikkat çekerek mesleğin toplumsal katkıları hakkında bilgi verdi.

Konferans boyunca öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Altındal, çocuklarla doğru iletişim yöntemleri, gelişim süreçleri ve mesleki deneyimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlik, konuşmacı Ayşe Altındal'a teşekkür belgesi takdim edilmesinin ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
