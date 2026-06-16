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Kütahya'da 'Psikolojik Danışmanlar Kitap Halkası' projesi tamamlandı

Kütahya'da 'Psikolojik Danışmanlar Kitap Halkası' projesi tamamlandı
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Kütahya'da Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen 'Psikolojik Danışmanlar ile Kitap Halkası Projesi'nin kapanış toplantısı yapıldı. Proje kapsamında rehber öğretmenler mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla sekiz oturum boyunca bir araya gelerek çeşitli eserleri inceledi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Kütahya Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından yürütülen "Psikolojik Danışmanlar ile Kitap Halkası Projesi"nin kapanış toplantısında rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlarla bir araya geldi.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümü koordinasyonunda eylül ayında başlatılan proje, sekiz oturum boyunca devam etti. Proje kapsamında psikolojik danışmanların mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenli olarak yüz yüze buluşmalar gerçekleştirildi. Toplantılarda okunan eserler mesleki bakış açısıyla değerlendirilirken, kitaplardan elde edilen kazanımların rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine nasıl uyarlanabileceği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Çalışma kapsamında psikolojik danışmanlar tarafından "Bir Aile Meselesi", "Malma İstasyonu", "Bu Hikaye Senden Uzun Osman", "Veda" ve "Hamnet" adlı eserler incelendi. Yirmi farklı rehber öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde kitaplar çok yönlü olarak değerlendirilerek eğitim süreçlerine katkı sağlayacak cıkarımlar üzerinde duruldu.

Kapanış toplantısında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, okumanın yalnızca harfleri ve kelimeleri bir araya getirmekten ibaret olmadığını ifade ederek, bunun aynı zamanda yeni bir hayat inşa etme ve bir medeniyet tasavvuru oluşturma çabası olduğunu belirtti. Doğru kaynaklardan beslenmenin ve bilinçli okuma alışkanlığı kazanmanın önemine dikkat çeken Yılmaz, günümüzde hızla artan dijital bilgi akışı içerisinde bireylerin bilgiyi doğru değerlendirebilme becerisine sahip olması gerektiğini vurguladı.

Türk milletinin bin yıllık medeniyet birikiminin önemli bir rehber niteliği taşıdığını ifade eden Yılmaz, bu tarihi tecrübenin ışığında günümüz bilgi kaynaklarının süzgeçten geçirilmesi gerektiğini belirterek, okuma kültürünün bireysel ve mesleki gelişimin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Mesleki dayanışmayı güçlendiren ve rehber öğretmenlerin akademik gelişimlerine katkı sunan proje, katılımcıların görüş ve değerlendirmelerinin paylaşılmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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