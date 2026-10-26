Kütahya'da öğrencilere gönüllülüğü yaygınlaştıracak 'İyilik Var' platformu tanıtıldı

Kütahya'da öğrencilere gönüllülüğü yaygınlaştıracak 'İyilik Var' platformu tanıtıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerine 'İyilik Var' gönüllülük platformunu tanıttı. İhtiyaç sahibi vatandaşları gönüllü kişi, kurum ve işletmelerle buluşturan platformun işleyişi anlatıldı, öğrencilerin katılımı teşvik edildi.
Kütahya'da Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerine, gönüllülük faaliyetlerini yaygınlaştırmayı amaçlayan "İyilik Var" dijital gönüllülük platformu hakkında bilgilendirme yapıldı.
Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bilgilendirmede, gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi konuları ele alındı. Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşların gönüllü kişiler, kurumlar ve işletmelerle buluşturulmasını hedefleyen platformun işleyişi hakkında bilgi verildi.
Bilgilendirme çalışmasıyla öğrencilerin gönüllülük faaliyetlerine katılımının teşvik edilmesi ve toplumsal yardımlaşma bilincinin artırılması amaçlandı.