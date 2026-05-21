Kütahya'da fen lisesi öğrencilerine avukatlık mesleği tanıtıldı

Kütahya Nafi Güral Fen Lisesinde yürütülen meslek tanıtım çalışmaları kapsamında, okul mezunlarından Avukat Büşra Çelik Karaboğa öğrencilerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen samimi ve verimli söyleşide öğrenciler; avukatlık mesleğinin çalışma alanları, hukuk eğitimi süreci, öğrencilik yıllarında edinilmesi gereken beceriler ve mesleki gelişim konularında önemli bilgiler edinme fırsatı buldu. Kendi hukuk ofisini kurarak girişimcilik alanında da başarılı bir örnek oluşturan okul mezunu Büşra Çelik Karaboğa, öğrencilik yıllarındaki deneyimlerini ve kariyer yolculuğunu paylaşarak öğrencilere ilham verdi.

Hedef belirlemenin, disiplinli çalışmanın ve kendini geliştirmenin önemine vurgu yapılan söyleşi, öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı