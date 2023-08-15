KUMSMALL AVM'de Bremen Mızıkacıları Gösterisi

KUMSMALL AVM, çocuklar için düzenlediği etkinlikler kapsamında Bremen Mızıkacıları'nı Kayseri'ye getiriyor. Gösteri, 19-20 Ağustos tarihlerinde iki seans halinde ücretsiz olarak izlenebilecek.

Her hafta sonu çocuklar için birbirinden güzel oyunları Kayseri'ye getiren KUMSMALL AVM, etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Yaz tatilinin en güzel etkinlikleriyle KUMSMALL AVM'de buluşan çocuklar, bu kez Bremen Mızıkacıları'nı izleme şansı bulacaklar.

Mobilya başta olmak üzere moda, eğlence ve lezzetin merkezi olan KUMSMALL AVM, çocuklara yönelik etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. KUMSMALL AVM bu kez dünya klasiklerinden birisi olan Bremen Mızıkacıları'nı Kayseri'ye getirecek.

19-20 Ağustos tarihlerinde KUMSMALL AVM'de çocuklarla buluşacak olan Bremen Mızıkacıları'nın sevimli kahramanları eğlenceli gösterilerini iki seans halinde sunacaklar. Bremen Mızıkacıları gösterisi saat 14.00 ile 15.00'de başlayacak ve ücretsiz olarak izlenebilecek. - KAYSERİ