Üye Girişi
Haberler
RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza

RTÜK'ten 4 diziye ceza

 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti

Hasan Arat istifa etti

 Erdoğan'dan 'Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?' sorusuna tek kelimelik yanıt

Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısını soran gazeteciye tek kelimelik yanıt
Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış

Narin cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek görüntü

KPSS tercih kılavuzu! KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS tercih kılavuzu! KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercih kılavuzu yayınlandı. Kılavuzda, adayların tercihlerini nasıl yapacakları ve hangi kurumların hangi pozisyonlara personel alacağı detaylarına yer verildi. Adaylar, tercihlerini belirtilen tarihler arasında yapabilecekler.

2024 KPSS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından yayımlandı ve adayların erişimine sunuldu. Kılavuzda, kamu kurum ve kuruluşlarının hangi kadrolara personel alımı yapacağı ve bu kadrolara başvuru için gereken minimum puan türleri açıkça belirtiliyor. KPSS tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Adaylar, kılavuzda yer alan tabloyu inceleyerek kendi alanlarına uygun pozisyonları belirleyebilecek. İşte, KPSS tercih kılavuzu!

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM, 27 Kasım 2024 tarihinde KPSS-2024/7 tercih kılavuzunu yayınladı. Bu kılavuz, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın sözleşmeli personel alımına ilişkin detayları içermektedir.

KPSS tercih kılavuzu! KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar, tercihlerini 27 Kasım 2024 saat 10.30'dan başlayarak 3 Aralık 2024 saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin resmi tercih sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapabilirler.

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Eğitim
img

RTÜK'ün cezasına Arka Sokaklar'ın yıldızından tek cümlelik yorum
img

Erdoğan'dan "Neden diploma verdin?" eleştirilerine yanıt
img

Bir dönemin efsane dizisiydi! Yıllar sonra bir araya geldiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sahipsizler 3. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Manavgat, Serik 27-28 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 ne kadar? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, İslahiye, Nurdağı 27-28 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 27-28 Kasım Selçuklu, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Annem Ankara 2. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Annem Ankara 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adana ASKİ su kesintisi! 27-28 Kasım Seyhan, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 27-28 Kasım Etimesgut, Sincan, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kuruluş Osman 172. bölüm tek parça full HD izleme linki! İstanbul İSKİ su kesintisi! 27-28 Kasım Kadıköy, Fatih, Üsküdar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.