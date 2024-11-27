KPSS tercih kılavuzu! KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

2024 KPSS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından yayımlandı ve adayların erişimine sunuldu. Kılavuzda, kamu kurum ve kuruluşlarının hangi kadrolara personel alımı yapacağı ve bu kadrolara başvuru için gereken minimum puan türleri açıkça belirtiliyor. KPSS tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Adaylar, kılavuzda yer alan tabloyu inceleyerek kendi alanlarına uygun pozisyonları belirleyebilecek. İşte, KPSS tercih kılavuzu!

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM, 27 Kasım 2024 tarihinde KPSS-2024/7 tercih kılavuzunu yayınladı. Bu kılavuz, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın sözleşmeli personel alımına ilişkin detayları içermektedir.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar, tercihlerini 27 Kasım 2024 saat 10.30'dan başlayarak 3 Aralık 2024 saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin resmi tercih sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapabilirler.

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