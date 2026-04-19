Köyceğiz MTAL öğrencileri üniversite tanıtım günlerine katıldı

Muğla'nın Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Üniversite Tanıtım Günleri' etkinliğine katıldı.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler; farklı üniversitelerin tanıtım stantlarını ziyaret ederek bölümler, eğitim imkanları, burs imkanları ve kampüs yaşamı hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldu. Gezi süresince öğrenciler, üniversite temsilcileriyle birebir görüşmeler yaparak ilgi alanlarına uygun bölümler hakkında sorular yöneltti. Bu sayede yükseköğretim tercihleri öncesinde daha bilinçli karar verebilmeleri adına önemli bir deneyim kazandılar. Ayrıca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen ziyaretle öğrenciler, üniversite ortamını yakından gözlemleme ve akademik yaşam hakkında fikir edinme imkanı buldu. Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından, öğrencilerin kariyer planlamalarına katkı sağlayan bu tür etkinliklere katılımı desteklemeye devam edileceği bildirildi. - MUĞLA

