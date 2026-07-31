Köyceğiz Fen Lisesi’nde yaz dönemi kursları açıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaz dönemi kursları kesintisiz devam ediyor.

Köyceğiz Fen Lisesi'nde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursu'nu (DYK) öğrenciler ilgiyle takip ediyor. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, Köyceğiz Fen Lisesi'nde yaz dönemi kapsamında devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursu'nu (DYK) ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfları dolaşıp, yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmalar hakkında bilgi alarak, öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı