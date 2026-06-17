Haberler

Köyceğiz'de din görevlilerine seminer verildi

Köyceğiz'de din görevlilerine seminer verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Köyceğiz'de Diyanet tarafından 2026 Yaz Kur'an Kursları öncesi din görevlilerine yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 2026 Yılı Yaz Kur'an Kurslarında yürütülecek eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Köyceğiz Toparlar Merkez Camiinde Kur'an Kursu Öğreticileri ile İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlara yönelik seminer düzenlendi.

Yaz Kur'an Kurslarında etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla gerçekleştirilen seminerde; İlçe Vaizleri Rauf Evleksiz ile Emine Okulu; Yaz Kur'an Kursları Eğitim Stratejileri ve Uygulama Esasları, Eğitim Programları ve Materyal Kullanımı, Kayıt ve Öğrenci İşlemleri ile DİBBYS (EHYS) Programı Uygulamaları, İlk Yardım Eğitimi ve Mahremiyet Eğitimi konularında din görevlilerine seminer verdiler. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz kapanış konuşmasında; çocukların ve gençlerin dini, ahlaki ve manevi gelişimindeki Yaz Kur'an Kurslarının önemine vurgu yaparak, tüm personele başarılar dileyip, 2026 Yılı Yaz Kur'an Kurslarının, öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını temenni etti. Program Manisa Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğünde eğitime katılıp başarılı olan personellere başarı belgelerinin verilmesiyle sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 6 kişi gözaltında

CHP'li bir belediyeye daha operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Baro başkanı ve 11 avukat gözaltında! Suçlama yüz kızartıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda görevden alınan TRT spikeri daha önce de şaşkına çevirmiş

Görevden alınan TRT spikeri daha önce de şaşkına çevirmiş
Ankara'yı sarsan iddia: 4 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçecek

4 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor! Bir isimden açıklama geldi
Dünyanın konuştuğu kaleci rotayı kadınlara çevirdi

Bir anda dünya yıldızı oldu, ardından 2 bin kadını...
Eşinin hastalığına çare ararken buldu! Deva olmadığı dert yok

Eşinin hastalığına çare ararken buldu! Deva olmadığı dert yok
Ekvador'da 10 eyalette OHAL ilan edildi

Ülkede sokaklar yangın yerine döndü! Hükümet OHAL ilan etti
ABD'de hastaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

ABD'de hastaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Gören aile binası sansa da içerisi çok başka! Ekipler bile inanamadı

Gören aile binası sansa da içerisi çok başka! Ekipler bile inanamadı