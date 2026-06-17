Köyceğiz'de din görevlilerine seminer verildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 2026 Yılı Yaz Kur'an Kurslarında yürütülecek eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Köyceğiz Toparlar Merkez Camiinde Kur'an Kursu Öğreticileri ile İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlara yönelik seminer düzenlendi.

Yaz Kur'an Kurslarında etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla gerçekleştirilen seminerde; İlçe Vaizleri Rauf Evleksiz ile Emine Okulu; Yaz Kur'an Kursları Eğitim Stratejileri ve Uygulama Esasları, Eğitim Programları ve Materyal Kullanımı, Kayıt ve Öğrenci İşlemleri ile DİBBYS (EHYS) Programı Uygulamaları, İlk Yardım Eğitimi ve Mahremiyet Eğitimi konularında din görevlilerine seminer verdiler. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz kapanış konuşmasında; çocukların ve gençlerin dini, ahlaki ve manevi gelişimindeki Yaz Kur'an Kurslarının önemine vurgu yaparak, tüm personele başarılar dileyip, 2026 Yılı Yaz Kur'an Kurslarının, öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını temenni etti. Program Manisa Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğünde eğitime katılıp başarılı olan personellere başarı belgelerinin verilmesiyle sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı