Haberler

Köyceğizli minikler okulda mini müze kurdu

Köyceğizli minikler okulda mini müze kurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde anaokulu öğrencileri, okul salonunda oluşturdukları mini müzede eski eşyaların kullanım amaçlarını uygulamalı olarak öğrendi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde anaokulunda eğitim gören minikler salonu müze haline getirerek eski eşyaların kulanım amaçlarını öğrendi.

Köyceğiz Anaokulu Sınıf Öğretmeni Leyla Konak Güldüler rehberliğinde anasınıfı öğrencileri okul salonunda mini müze oluşturdu. Öğretmen, veli, okul personeli ve öğrenciler tarafından oluşturulan müzeyi görenler nostalji yaşarken minikler de eski eşyaların kullanım amaçlarını öğrendi. Sınıf öğretmeni Leyla Konak Güldüler ile öğrenciler tarafından hazırlanan salonun müze köşesinde kandilden, eski bakır eşyalara, testilerden ilk telefonlara, kahve değirmenlerine kadar birçok eşya sergilendi. Evlerinde süs eşyası gibi duran eşyaların geçmişte kullanım amaçlarını öğrenen öğrenciler eski eşyaların gerçek kullanım amaçlarını görerek ve uygulayarak öğrendi. Bu etkinlik sayesinde çocukların antika, müze, eski, yeni kavramını soyut olarak değil somut olarak öğrendiği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız

Trump'tan savaş ilanı! "Çok sert vuracağız" dedi, tarih verdi
Kemal Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! İşte CHP'de ihraç edilecek 9 isim

İhraç düğmesine basıldı! İşte Kılıçdaroğlu'nun kalemini kırdığı 9 isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızının makarnaya verdiği parayı duyan Aziz Yıldırım soluğu restoranda aldı

Kızının makarnaya verdiği parayı duyunca soluğu restoranda aldı
Lionel Messi 45 saniyede tarihe geçti

45 saniyede tarihe geçti
Davinson Sanchez geleceğiyle ilgili kararını verdi

Gelecek sezon formasını giyeceği takımı bizzat kendi ağzından açıkladı
Trump, skandallarla anılan Demokrat Partili ismi domuza benzetti

Skandallarla anılan isim için açtı ağzını, yumdu gözünü
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye 'Evli misin?' diye sordu, sonrası bomba

Kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler

'Gazze Kasabı'ndan Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi