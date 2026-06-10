Köyceğizli minikler okulda mini müze kurdu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde anaokulunda eğitim gören minikler salonu müze haline getirerek eski eşyaların kulanım amaçlarını öğrendi.

Köyceğiz Anaokulu Sınıf Öğretmeni Leyla Konak Güldüler rehberliğinde anasınıfı öğrencileri okul salonunda mini müze oluşturdu. Öğretmen, veli, okul personeli ve öğrenciler tarafından oluşturulan müzeyi görenler nostalji yaşarken minikler de eski eşyaların kullanım amaçlarını öğrendi. Sınıf öğretmeni Leyla Konak Güldüler ile öğrenciler tarafından hazırlanan salonun müze köşesinde kandilden, eski bakır eşyalara, testilerden ilk telefonlara, kahve değirmenlerine kadar birçok eşya sergilendi. Evlerinde süs eşyası gibi duran eşyaların geçmişte kullanım amaçlarını öğrenen öğrenciler eski eşyaların gerçek kullanım amaçlarını görerek ve uygulayarak öğrendi. Bu etkinlik sayesinde çocukların antika, müze, eski, yeni kavramını soyut olarak değil somut olarak öğrendiği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı