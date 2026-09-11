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Köyceğiz’de Kur’an Kursu Öğreticileri ile yeni dönem değerlendirildi

Köyceğiz’de Kur’an Kursu Öğreticileri ile yeni dönem değerlendirildi
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Muğla’nın Köyceğiz Müftülüğü tarafından Kur’an kurslarında görev yapan öğreticilere yönelik yeni eğitim-öğretim dönemi toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla'nın Köyceğiz Müftülüğü tarafından Kur'an kurslarında görev yapan öğreticilere yönelik yeni eğitim-öğretim dönemi toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda yeni eğitim-öğretim döneminde yürütülecek çalışmalar ele alınırken Kur'an kurslarının eğitim faaliyetleri, öğrenci ve veli iletişimi, eğitim süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile kurslarda gerçekleştirilecek sosyal ve kültürel faaliyetler değerlendirildi. Kur'an kursu öğreticilerinin görüş ve önerilerinin de alındığı toplantıda, yeni dönemin daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik istişarelerde bulunuldu. Toplantıda konuşan İlçe Müftüsü Hüseyin Sözen, Kur'an kurslarının toplumun dini ve manevi hayatına önemli katkılar sunduğunu belirterek yeni dönemde öğreticilere başarı ve kolaylıklar diledi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. Köyceğiz İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Müftüsü Hüseyin Sözen ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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