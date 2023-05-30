'Köy Okulu' Artık 'Köy Yaşam Merkezi' Diyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Balıklıova Köy Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek, köy yaşam merkezlerinin sadece okul öncesi eğitimi vermekle kalmayıp, yetişkinlere de kurs ve eğitim imkanı sunacağını belirtti. Bakan Özer, köylerde gıda, tarım ve kalkınma hamlesinin başlatılacağını da sözlerine ekledi.

'ARTIK 'KÖY OKULU' DEĞİL, 'KÖY YAŞAM MERKEZİ' DİYORUZ'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Balıklıova Köy Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Programda Bakan Özer'in yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı yer aldı. Bakan Özer, ziyaretteki konuşmasında, "Köy yaşam merkezlerinde yalnızca okul öncesi eğitimi vermek değil, aynı zamanda tüm binalarda halk eğitim merkeziyle yetişkinlerimize de istedikleri kursları düzenleme, istedikleri eğitimi almayla ilgili imkan geliştirdik. Bunun için bu okullarımıza artık 'köy okulu' değil, 'köy yaşam merkezi' diyoruz. Amacımız yetişkinlerle, köydeki vatandaşlarımızla torunlarını, çocuklarını aynı eğitim çatısı altında birleştirebilmek. Hızlı bir şekilde bu okullarımız artık çocuklarımız için yaz okulları olacak. Kadın kooperatiflerimizin de kendi varlıklarını üretim süreçlerine kattıkları bir yere dönüşecek" dedi.