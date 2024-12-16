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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kapalı olan köy okullarının yeniden açılabileceğini söyledi

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Köy okullarının yeniden açılması gündemde. Uzun süredir kapalı olan köy okullarının yeniden faaliyete geçirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamada bulundu. Tekin, bir öğrencisi dahi olsa talep gelmesi halinde bu okulları açmaya hazır olduklarını ifade etti.

TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri kabul edildi. Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,

"ADİL BİR BİÇİMDE MÜLAKAT YAPTIK"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bazı sivil toplum örgütleriyle yapılan protokollere ilişkin eleştirilere cevap verdi. Bakanlığının 2024 yılı bütçesinden kar amacı gütmeyen kuruluşlara 5 milyar 895 milyon lira civarında bir ödeme yapıldığını ifade eden Tekin, şu açıklamalarda bulundu: UNESCO gibi dahil olduğumuz uluslararası kuruluşlara bakanlığımız bütçesinden yaptığımız ödemeler var. Türkiye Maarif Vakfının yurt dışında bayrağımızı dalgalandırdığı okullarımız için yaptığı inşaat ve personel giderleri var. Bunun dışında sivil toplum örgütlerine ve meslek kuruluşlarına Bakanlığımız bütçesinden para aktarıldığını iddia edenler varsa bu çarpıtmadır. Biz belediyeleriniz gibi merkezi bütçeden ayrılan paralarla konser yapmıyoruz. Biz tamamen eğitim öğretim için harcıyoruz. Bir tek kuruş başka bir yere para aktarmadık. TOBB, ticaret odaları, sanayi odaları veya başka meslek kuruluşlarıyla yaptığımız protokollerin hiçbirinde bütçe ayıracak bir protokole imza atmadık, atmayız.

KÖY OKULLARI AÇILABİLİR

Kapatıldığı ifade edilen köy okullarına ilişkin Tekin, bir öğrencisi dahi olsa talep gelmesi halinde bu okulları açmaya hazır olduklarını ifade etti. Öğretmen alımındaki mülakatlara yönelik ise Bakan Tekin, "Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde adil bir biçimde mülakat yaptık." dedi.

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıkları ile bağlı kurumların 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kapalı olan köy okullarının yeniden açılabileceğini söyledi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Eğitim
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMutlu Orcun:

once koy okullarinda altyapiyi tamamlayin ki ogretmen kar yagdiginda yollarda kalmasin mevcut atil durumdaki lojmanlari yasanir hale getirin ki ogretmen zaten seve seve gider 15 bin tl servis 15 bin tl ev kirasi geriye ne kaliyor ki

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Suriye'de yüzlerce okulun inşa edilerek teslim edildiğini duydum. Ne şimdi bu , bizim okullarımızda bir yığın eksik dururken...

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Yemin ederim, gözlerim doldu; inşallah tez zamanlarda...

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Köy de çocuk çok azaldı. 10 taneden fazla çocuk olan köye okul açılsın ama 10 dan az olan yer taşıma işi devam etsin.

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