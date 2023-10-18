Kosova'nın Mühendis Kızları Programı İlk Mezunlarını Verdi

Kadının toplumda ve mühendislik alanındaki rolünü güçlendirmeyi amaçlayan 'Kosova'nın Mühendis Kızları (GEG)' programı ilk mezunlarını verdi. 20 öğrencinin mezuniyet törenine Kosova Cumhurbaşkanı, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer önemli isimler katıldı.

Kadının toplumda ve mühendislik alanındaki rolünü güçlendirmeyi amaçlayan " Kosova'nın Mühendis Kızları (GEG)" programı ilk mezunlarını verdi.

Eğitimlerini tamamlayan 20 öğrenci için başkent Priştine'de düzenlenen mezuniyet törenine Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Kosova Mukim Temsilcisi Nuno Queiros, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ile bakanlar, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Osmani, burada yaptığı konuşmada, kızların hayallerinin peşinden gitmeleri için koşulların yaratılmasının kurumların sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Teknolojiyle ilgilenen kız çocuklarının sayısının giderek arttığını belirten Osmani, "Bu genç kadınlar, başarıları sınır tanımayan olağanüstü gençliğimizin potansiyelinin gerçekten en iyi örneğidir. Her kadının ve her kız çocuğunun seçtikleri alan ve yolculuk ne olursa olsun tutkularının peşinden gitme konusunda güçlendiğini, değer verildiğini ve desteklendiğini hissetmesini sağlamak devlet ve toplum olarak görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir de kızların bu başarısının Kosova için özel bir an olduğunu kaydetti.

Mezun olan kızların yolculuklarını başarıyla tamamlayarak mühendislik dünyasına iz bırakmaya hazır olduklarını vurgulayan Özdemir, "Yaptığımız şey, farklı ülkelerden kadın mühendislerden oluşan bir ağ oluşturmak. Türkiye'de başladık, şimdi Kuveyt, Kuzey Makedonya ve Kosova'dayız. Şimdi GEG programını yeni coğrafyalarda da açıyoruz. Umudum, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çok önemli olan kadın mühendislerden oluşan bir topluluk yaratmamızdır." dedi.

Büyükelçi Angılı ise Kosova'nın kadın emeği ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda Avrupa ülkelerinin alabileceği en iyi örneklerden biri olduğunu dile getirdi.

Törenin sonunda mezun olan 20 öğrenciye diplomaları verildi.

GEG Kosova, Limak Kosova ve UNDP Kosova ortaklığında 2022'de kuruldu. Program, mühendislik eğitimine kayıtlı kız öğrencileri burs ve mentorluk programları, ağ oluşturma fırsatları ile kişisel ve mesleki gelişim kurslarına erişim sağlayarak destekliyor.