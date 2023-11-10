Körfez Belediyesi Personeline KVKK Eğitimi Verildi

Körfez Belediyesi personeline Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde eğitim verildi. Eğitimde kişisel verilerin işlenmesi, yurtdışına aktarılması ve veri güvenliği gibi konular ele alındı.

Körfez Belediyesi personeline Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde eğitim verildi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) eğitimi çerçevesinde belediye personelinin farkındalığını artırmak, yetkinliklerini geliştirerek, kurumsal planı işleyişe uygun bir program oluşturmak amacıyla hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Belediye meclis salonunda Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, Detakey Bilişim Proje Yöneticisi Hakan Şahin, kanunla ilgili bilgiler aktardı. Şahin, eğitimde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel unsurlar, kişisel verileri işleme şartları, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler, suç ve kabahatler konularında bilgi verdi. - KOCAELİ