Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu kayıtları başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Genç KOMEK Yaz Okulu kayıtlarının 6 Haziran'da başlayacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, www.konya.bel.tr ile www.komek.org.tr adreslerinden 6 Haziran'da başlayacak kayıtların 19 Haziran'da sona ereceği belirtildi.

Açıklamanın devamında, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Çocuklarımızın nitelikli eğitim almalarını önemsiyoruz. Bu doğrultuda Bilgehanelerimiz ve Lise Medeniyet Akademilerimiz gibi birçok eğitim birimimizin yanında Genç KOMEK vasıtasıyla da onların eğitimlerine destek oluyoruz. Öğrencilerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da Genç KOMEK'in Yaz Okulu kayıtlarına ister uzaktan ister yüz yüze eğitim seçenekleriyle başvuru yapabiliyor. Verimli ve eğlenceli bir yaz geçirmek isteyen 7-14 yaş aralığındaki tüm öğrencilerimizi kayıt yaptırmaya davet ediyorum."