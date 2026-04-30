"Köklerden Geleceğe Erkek Liseleri Birliği" Bursa'da gerçekleşti

Kabataş Erkek Lisesi, Bursa Erkek Lisesi ve Adana Erkek Lisesi'nin ortaklığında yürütülen "Köklerden Geleceğe Erkek Liseleri Birliği" projesi, üç gün süren programla Bursa'da gerçekleştirildi.

Programın ilk gününde öğrenciler şehir merkezinde buluşarak tanışma ve uyum etkinliklerinin ardından Cumhuriyet Caddesi çevresini gezdi. Ardından Bursa'nın önemli tarihi yapıları arasında yer alan Ulu Camii, Yeşil Türbe, Yeşil Camii, Irgandı Köprüsü ve İslam Eserleri Müzesi başta olmak üzere çeşitli tarihi noktalar ziyaret edildi.

Etkinliğin ikinci gününde öğrenciler, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Cumalıkızık Köyü'nde gezi programına katıldı. Ardından Tophane ve Hanlar Bölgesi ziyaret edilerek Bursa'nın kültürel mirası öğrencilere tanıtıldı.

Üç gün süren proje boyunca öğrenciler; akademik oturumlar, yapay zeka temalı konferans, görsel sanatlar atölyesi, edebiyat okumaları, sinema gösterimi ve geleneksel kültürel etkinliklerle bir araya geldi. Program, okullar arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan hediyeleşme ve kapanış töreninin ardından sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
