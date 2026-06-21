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Kocaeli'de YKS'nin ikinci oturumu başladı

Kocaeli'de YKS'nin ikinci oturumu başladı
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Kocaeli'de YKS'nin ikinci gününde adaylar AYT oturumu için sınav merkezlerine akın etti. Öğleden sonra YDT ile maraton sona erecek.

Kocaeli'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci gün heyecanı yaşandı. Sabah saatlerinde Alan Yeterlilik Testi'ne ( Ayt ) giren adaylar sınav merkezlerinde ter dökerken, öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Testi ( Ydt ) ile YKS maratonu tamamlanacak.

YKS'nin ikinci gününde adaylar, AYT oturumu için sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelindeki sınav merkezlerine geldi. Okul önlerinde hareketlilik yaşanırken, aileler de çocuklarını yalnız bırakmadı. Kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilen adaylar, görevliler tarafından salonlara alındı. AYT oturumunda adaylar alan bilgilerini ölçen sorularla karşılaşırken, YKS heyecanı öğleden sonra yapılacak YDT ile sona erecek.

Sınava girecek adaylardan Sedat Yağız Gencer, "İkinci oturuma giriyoruz. Dün değişik bir sınavdı, soru tipi olarak farklıydı ama geçen seneye göre daha kolaydı bence. Bakalım, inşallah güzel gelecek. AYT'de bildiğin sürece yapıyorsun. TYT'de bazen bilip de yapamayabiliyorsun. AYT daha rahat bence o konuda. Hedefim Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulu" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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