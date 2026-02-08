Haberler

Kocaeli'de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı

Kocaeli'de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
Kocaeli'de mide bulandıran bir iddia ortaya atıldı. Dilovası ilçesinde görev yaptığı ortaokulda 1 yıl boyunca 24 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı.

1 YIL BOYUNCA SÜRDÜRDÜ

Turgut Özal Mahallesi'nde yer alan Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu'nda eğitim gören bazı kız öğrencilerin öğretmenleri O.M.'nin kendilerini taciz ettiğini ailelerine anlatması üzerine durum okul idaresine bildirildi.

Okulun rehberlik servisi tarafından öğrencilerle yapılan görüşmelerde, öğretmenin 1 yıl boyunca 24 kız öğrenciye yönelik taciz içerikli davranışlarda bulunduğu öne sürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Velilerin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, öğretmeni gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Eğitim
