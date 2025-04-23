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Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki

Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki
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Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir kız öğrencinin başörtüsüyle okula alınmaması AK Parti MKYK'nın gündemine geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan hadiseye tepki göstererek "Bu, hadsizliktir. Önümüzdeki günlerde KKTC'ye bir ziyaret yapacağız. Gerekli mesajları orada vereceğiz. Bunları sıkılamazsan hadlerini bilmiyorlar" dedi.

KKTC'de liselerde başörtüsünün serbest bırakılmasının protesto edilmesi ve bir ortaokul öğrencisinin başörtüsü yüzünden okula alınmaması tartışmalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki gösterdi.

KKTC'DE BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMASI GÜNDEMİN İLK SIRASINDA

Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir kız öğrencinin başörtüsüyle okula alınmaması ve okuldan uzaklaştırılması üzerine yaşanan süreçte Milli Eğitim Bakanlığı tüzükte değişiklik yaparak öğrencilerin "bone ve bandana" ile derslere girmesinin önünü açmıştı. Bu karar ana muhalefetin talebi ve okullara başörtüsü ile girilmemesini savunan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın (KTÖS) düzenlediği eylemler sonucu Başbakanlık geri adım atarak tüzük kararını geri çektiğini açıkladı. Böylelikle ortaokullarda öğrencilerin başörtülü girip girmeyecekler tamamen okulların inisiyatifine bırakılmış oldu.

AK PARTİ MKYK'DA MASAYA YATIRILDI

KKTC'de başörtülü bir öğrencinin okula girişinin engellenmesi ve daha sonra Bakanlar Kurulunun liselerde öğrencilerin inançları gereği başörtüsü takmasını serbest bırakan tüzük değişikliği yapması ve bu karara karşı bazı sendikaların eylem başlatması, AK Parti MKYK'da masaya yatırıldı.

"HADLERİNİ BİLMİYORLAR"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan hadiseye tepki göstererek "Bu, hadsizliktir. Önümüzdeki günlerde KKTC'ye bir ziyaret yapacağız. Gerekli mesajları orada vereceğiz. Bunları sıkılamazsan hadlerini bilmiyorlar" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

MİLLETİ FULL SOYMAK HANGİ DİNDE SERBEST

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Haber YorumlarıBükücü:

LAİK'lik kelimesini yanlış anlayanlara söylüyorum. Laiklik, din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Devletin, dini inançlara karşı tarafsız kalması ve dini kurallara göre değil, hukuk kurallarına göre yönetilmesidir. Yani insan başını açık ya da kapalı bir şekilde yaşayabilir ve her türlü kurum ve kuruluşa girebilir. Tıpkı başı açık bir şekilde girdiği gibi. Yeter ki insan olsun...

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

Gündem bu mu acaba ?

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Haber Yorumlarıerdogan şimşek:

Devleti, soyanlar belediye bütçesini talan edenler,,,

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Haber YorumlarıFaruk Tokgöz:

Sen yaptigin milyonlarca/milyarlarca Euro yaptiginn vurgunlardan haber et. KKTC yolsuzluklarinizla calkalaniyor! Utanmazlar! Ülke´de heryerden cürümüslük cikiyor!

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Haber Yorumlarımesutdal56:

yine basladilar algi operasyonuna 25 yildir din koken basortu teror diye diye milletin akliyla oynuyolar surekli ayni laflardan sıkıldık artik bu ülkede artik siyasette kavgayla tv programlarida kavgayla insanlarda kavgayla beslenir oldu eskiden millet acmis ama mutluymus birbirlerine saygi varmis simdi milletin yuzunden o tebessümüde aldiniz okadar ah aldiniz ki hakkimi helal etmiyorum bu ülkeyi ayristiranlara bizi birbirimize dusurenlere yaziklar olsun

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