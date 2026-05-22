Haberler

Kırsalda görev yapan öğretmenlere kapsayıcı eğitim desteği

Kırsalda görev yapan öğretmenlere kapsayıcı eğitim desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karacadağ Kalkınma Ajansı desteğiyle Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yürütülen program kapsamında kırsal bölgelerde görev yapan yaklaşık bin öğretmene kapsayıcı eğitim eğitimleri verildi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı destekleriyle, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Köy Okulları Değişim Ağı iş birliğinde yürütülen "Kırsalda Bütünsel ve Kapsayıcı Eğitim Kapasite Artışı Programı" kapsamında öğretmenlere yönelik eğitim faaliyetleri devam ediyor.

TRC2 Bölgesinde, özellikle kırsal bölgelerde görev yapan öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri ve farkındalıklarını geliştirmeyi amaçlayan program ile eğitimde fırsat eşitsizliklerinin azaltılması, kapsayıcı ve bütünsel eğitim anlayışının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Yaklaşık bir yıldır sürdürülen program kapsamında şimdiye kadar 4 yüz yüze eğitim, 2 eğitmen kampı ve 10'dan fazla çevrim içi süpervizyon çalışması gerçekleştirildi. Program süresince öğretmenlerin mesleki dayanışma, iş birliği ve liderlik becerilerinin güçlendirilmesine yönelik çeşitli uygulamalar hayata geçirildi. 11-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimlerde sınıf yönetimi, aile katılımı ve özel gereksinimli bireylerle çalışma başlıklarında eğitimler verildi. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da düzenlenen faaliyetlere 50 eğitmen eşliğinde yaklaşık bin öğretmen katılım sağladı.

Özellikle kırsal bölgelerde görev yapan öğretmenlerin kapsayıcı eğitim becerilerini güçlendirmeyi hedefleyen programın, bölgedeki eğitim niteliğine önemli katkılar sunması bekleniyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı

Butlan kararı sonrası Bakan Şimşek'ten "Dayanıklıyız" mesajı
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?

Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü mü? Özel'den çok konuşulacak yanıt
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır

"Mutlak butlan" sessizliğini gece yarısı paylaşımıyla bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
CHP'li vekilden Özgür Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz

Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara'da hareketli saatler! Özel'den dikkat çeken bir hamle daha
İzmir'de çöp konteynerleri önünde 33 kedi ölü bulundu

İzmir'de vahşet: Çöp konteynerinin önünde 33 ölü kedi bulundu
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek

Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Özel'e desteğini ilan etti
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti

Devlet hastanesinde çalışan hademenin maaşını duyunca inanamadı
Babacan'dan 'mutlak butlan' yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez

CHP'yi sert eleştiren Babacan'dan karar sonrası sürpriz yorum