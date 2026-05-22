Kırsalda görev yapan öğretmenlere kapsayıcı eğitim desteği

Karacadağ Kalkınma Ajansı destekleriyle, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Köy Okulları Değişim Ağı iş birliğinde yürütülen "Kırsalda Bütünsel ve Kapsayıcı Eğitim Kapasite Artışı Programı" kapsamında öğretmenlere yönelik eğitim faaliyetleri devam ediyor.

TRC2 Bölgesinde, özellikle kırsal bölgelerde görev yapan öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri ve farkındalıklarını geliştirmeyi amaçlayan program ile eğitimde fırsat eşitsizliklerinin azaltılması, kapsayıcı ve bütünsel eğitim anlayışının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Yaklaşık bir yıldır sürdürülen program kapsamında şimdiye kadar 4 yüz yüze eğitim, 2 eğitmen kampı ve 10'dan fazla çevrim içi süpervizyon çalışması gerçekleştirildi. Program süresince öğretmenlerin mesleki dayanışma, iş birliği ve liderlik becerilerinin güçlendirilmesine yönelik çeşitli uygulamalar hayata geçirildi. 11-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimlerde sınıf yönetimi, aile katılımı ve özel gereksinimli bireylerle çalışma başlıklarında eğitimler verildi. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da düzenlenen faaliyetlere 50 eğitmen eşliğinde yaklaşık bin öğretmen katılım sağladı.

Özellikle kırsal bölgelerde görev yapan öğretmenlerin kapsayıcı eğitim becerilerini güçlendirmeyi hedefleyen programın, bölgedeki eğitim niteliğine önemli katkılar sunması bekleniyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı