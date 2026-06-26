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Kırklareli'de 53 bin 822 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Kırklareli'de 53 bin 822 öğrenci karne heyecanı yaşadı
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Kırklareli'de 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 258 okulda 53 bin 822 öğrenci karne alarak yaz tatiline çıktı. Törenlerde öğrencilere kitap okuma ve dinlenme tavsiyeleri yapıldı.

Kırklareli'de 53 bin 822 öğrenci karne alarak yaz tatiline çıktı.

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Kırklareli genelinde resmi ve özel toplam 258 okulda eğitim gören 53 bin 822 öğrenci, düzenlenen karne törenlerinde büyük heyecan yaşadı. Öğrenciler bir yıllık emeklerinin karşılığı olan karnelerini öğretmenlerinden alırken, okul bahçelerinde sevinç dolu anlar yaşandı.

Karne törenlerine il ve ilçe protokolü, okul yöneticileri, öğretmenler ile veliler de katılarak öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Öğrencilere yaz tatilini verimli değerlendirmeleri, bol bol kitap okumaları, dinlenmeleri ve sosyal etkinliklere zaman ayırmaları tavsiye edildi. 2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte Kırklareli genelindeki 53 bin 822 öğrenci yaz tatiline girerken, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda gerekli hazırlık çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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