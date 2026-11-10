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Kilis Valiliğinin kask projesinde sürücülere kısa mesafede de kask çağrısı yapıldı

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Kilis Valiliğinin kask projesinde sürücülere kısa mesafede de kask çağrısı yapıldı Haber Videosunu İzle
Kilis Valiliğinin kask projesinde sürücülere kısa mesafede de kask çağrısı yapıldı
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Kilis Valiliğinin 'Bir Kask, Bir Hayat, Bir Gelecek' projesi kapsamında hazırlanan videoda motosiklet sürücülerine kısa veya uzun mesafe ayrımı yapmadan kask ve koruyucu ekipman kullanmaları çağrısı yapıldı. Kazaların mesafe tanımadığı, kaskın alışkanlık haline gelmesi vurgulandı.

Kilis Valiliği tarafından hayata geçirilen "Bir Kask, Bir Hayat, Bir Gelecek" projesi kapsamında motosiklet sürücülerine kask ve koruyucu ekipman kullanmanın önemi anlatıldı.

Valilik tarafından hazırlanan farkındalık videosunda, motosiklet sürücülerine kısa mesafe veya uzun mesafe ayrımı yapmadan kask takmaları ve koruyucu ekipman kullanmaları çağrısında bulunuldu.

Videoda, trafik kazalarının mesafe tanımadığına dikkat çekilerek kask kullanımının alışkanlık haline getirilmesinin önemi vurgulandı. Projenin tanıtım videosunun hazırlanmasına katkı sunan sivil toplum kuruluşuna teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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