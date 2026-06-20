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YKS'ye geç kalıyordu, trafik polisleri yetiştirdi

YKS'ye geç kalıyordu, trafik polisleri yetiştirdi
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Kilis'te YKS'nin ilk oturumuna geç kalma riski yaşayan bir aday, trafik polislerinin yardımıyla son anda sınav merkezine ulaştırıldı. Bazı adaylar giriş belgesi sorunu yaşarken, aileler okul önlerinde dua etti.

Kilis'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalma riski yaşayan bir aday, trafik polislerinin desteğiyle son anda sınav merkezine ulaştırıldı. Sınav sabahında yaşanan yoğunlukta bazı adaylar sınav giriş belgeleriyle ilgili aksaklık yaşarken, aileler ise okul önlerinde dua ederek çocuklarını bekledi.

Kilis'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT için adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın etti. Sınava yetişmeye çalışan öğrenciler zamanla yarışırken, bazı adaylar aksaklıklar yaşadı. Bir öğrenci sınav giriş belgesinin sorunlu olduğunu son anda fark ederek, eksikliği giderip sınava yetişmeyi başarırken, geç kalma riski yaşayan bir başka öğrenci ise trafik polislerinin yardımıyla sınav merkezine ulaştırıldı. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde öğrenci sınava zamanında giriş yaptı.

Öte yandan okul önlerinde bekleyen aileler de çocuklarının başarılı olması için dua etti. Veliler, sınav süresince okul bahçesi ve çevresinde heyecanla bekleyişlerini sürdürdü. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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