Kilis Emniyet Müdürlüğü, Göç İdaresi'nde yabancı uyruklulara siber güvenlik anlattı

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Kilis Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber güvenlik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Kilis'te ikamet eden yabancı uyruklu misafirlerin dijital dünyada güvende kalması amacıyla İl Göç İdaresi'nde düzenlenen bilgilendirme faaliyetinde, katılımcılara tercüman aracılığıyla bilgi verildi. Eğitimde, nitelikli dolandırıcılık ve oltalama (phishing) yöntemleri, hesap kiralama tehlikesi, yasa dışı bahis riskleri, sosyal medya kullanımı, siber güvenlik ve güvenli internet kuralları konuları ele alındı.

Ekipler, bilgilendirme çalışmalarıyla katılımcıların siber suçlara karşı farkındalığının artırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı