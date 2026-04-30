Kaymakam Tutay'dan ÇEDES etkinliğinde değer vurgusu

Kemah Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) programı kapsamında düzenlenen etkinliklere Kaymakam Resul Tutay katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde Gülabibey Camii'nde gerçekleştirilen programda öğrencilerle bir araya gelen Tutay, çevre bilinci ile milli ve manevi değerlerin önemine vurgu yaptı.

Etkinlikler kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Tutay, programın öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sunduğunu belirterek emeği geçen kurumlara teşekkür etti. - ERZİNCAN

