Kaymakam Tutay koltuğunu öğrencilere devretti

Kemah Kaymakamlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu temsili olarak öğrencilere devretti.

Kaymakam Resul Tutay, bayram kapsamında makamını çocuklara devrederek öğrencilerin istek ve düşüncelerini dinledi.

Temsili olarak makam koltuğuna oturan öğrenciler, günün anlam ve önemine ilişkin mesajlar paylaşarak duygu ve düşüncelerini ifade etti.

Kaymakam Tutay, öğrencilerle yakından ilgilenerek bayramlarını kutladı ve her birine başarı dolu bir gelecek temennisinde bulundu. - ERZİNCAN

