Kaymakam Tutay koltuğunu öğrencilere devretti
Kemah Kaymakamı Resul Tutay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak öğrencilere devretti. Öğrenciler, bayramın anlam ve önemine dair mesajlar paylaşarak duygu ve düşüncelerini ifade ettiler.
Kemah Kaymakamlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu temsili olarak öğrencilere devretti.
Kaymakam Resul Tutay, bayram kapsamında makamını çocuklara devrederek öğrencilerin istek ve düşüncelerini dinledi.
Temsili olarak makam koltuğuna oturan öğrenciler, günün anlam ve önemine ilişkin mesajlar paylaşarak duygu ve düşüncelerini ifade etti.
Kaymakam Tutay, öğrencilerle yakından ilgilenerek bayramlarını kutladı ve her birine başarı dolu bir gelecek temennisinde bulundu. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı