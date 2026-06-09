KBÜ Senatosu Sosyalfest 2026 ve Yeni Akreditasyon Başarılarını Değerlendirdi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Haziran Ayı Senato Toplantısında, Sosyalfest 2026'nın çıktıları, yeni akreditasyon başarıları ve üniversitenin gelecek dönem hedefleri değerlendirildi.

Karabük Üniversitesi Haziran Ayı Senato Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Sosyalfest 2026, kalite ve akreditasyon çalışmaları ile üniversitenin stratejik hedefleri ele alındı.

TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Üniversitesinin uluslararası hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Sosyalfest 2026'nın Karabük Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi iş birliğinde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde gerçekleştirildiğini belirten Kırışık, organizasyonun geniş katılımla tamamlandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın organizasyona tebrik ve başarı dileklerini ilettiğini aktaran Kırışık, festivalin önemli bir karşılık bulduğunu kaydetti.

Kırışık, Sosyalfest'e 12 bin 20 proje başvurusu yapıldığını, 332 stant kurulduğunu, 25 alan etkinliği gerçekleştirildiğini ve 300 finalist projenin sergilendiğini belirtti. Festivalin 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırladığını ifade eden Kırışık, yarışmacılara toplam 6 milyon lira ödül verildiğini söyledi.

Festivalde sergilenen projelerin sosyal inovasyon açısından önemli bir seviyeye ulaştığını dile getiren Kırışık, Karabük Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal İnovasyon Merkezi ile bu alandaki çalışmaların daha da güçlendirileceğini kaydetti.

Toplantıda üniversitenin kalite ve akreditasyon çalışmaları da değerlendirildi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programının Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümünün FEDEK, Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümünün ise TURAK tarafından akredite edildiği bildirildi.

Akreditasyon süreçlerinin üniversitenin uluslararası tanınırlığı açısından önem taşıdığını vurgulayan Kırışık, Karabük Üniversitesinin kalite odaklı gelişimini sürdürdüğünü ifade etti.

Toplantıda ayrıca Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen İhtisas Akademi'26 Programı, "Bağımsız Gençlik" temalı Gençlik Şöleni ve yaklaşık 800 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 2. Geleneksel KBÜ Spor Oyunları da değerlendirildi.

Toplantının sonunda, üniversitede çeşitli idari görevlerde bulunarak kuruma katkı sağlayan akademisyenlere teşekkür belgeleri verildi.

Toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ile senato üyeleri katıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı