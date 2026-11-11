KBÜ'nün Q1-Q2 makale sayısı 2021-2025'te yüzde 98,2 artışla 448'e ulaştı

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Karabük Üniversitesi (KBÜ), 2021-2026 döneminde akademik yayın sayısını ve bilimsel araştırma projelerine yönelik desteklerini artırarak araştırma performansını geliştirdi.

Karabük Üniversitesi, 2021-2025 döneminde Web of Science indeksli yayın sayısını yüzde 52,2 artırarak 647'ye yükseltti. Q1 ve Q2 kategorisindeki dergilerde yayımlanan makale sayısı ise yüzde 98,2 artışla 448'e ulaştı.

Üniversitenin Web of Science (WoS) yayın performansı ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) verilerine göre, WoS Core Collection (ESCI hariç) kapsamındaki yıllık yayın sayısı 2021'de 425 iken, 2025 sonunda yüzde 52,2 artışla 647'ye yükseldi. Üniversitede 2021-2025 döneminde toplam 2 bin 516 akademik yayın üretildi.

30 Eylül 2026 itibarıyla yayın sayısı 530'a ulaşırken, bu rakam 2025 yılı toplamının yüzde 81,9'una karşılık geldi. Böylece 2023 yılının tamamında kaydedilen 412 yayınlık performans da geride bırakıldı. 2021-2026 Eylül dönemi toplam yayın sayısı ise 3 bin 46 oldu.

Yayın sayısındaki artışın yanı sıra bilimsel çalışmaların niteliğinde de yükseliş kaydedildi. Etki değeri yüksek Q1 ve Q2 kategorisindeki dergilerde yayımlanan makale sayısı, 2021'de 226 iken 2025'te yüzde 98,2 artarak 448'e çıktı. Bu yayınların toplam yayınlar içindeki payı da aynı dönemde yüzde 53,2'den yüzde 69,2'ye yükseldi.

Üniversitede 2021-2025 döneminde toplam 1560 Q1 ve Q2 kategorisinde makale yayımlandı. Bilimsel araştırmalara yönelik BAP desteklerinde de artış yaşandı. Desteklenen proje sayısı 2023'te 135 iken, 2025'te yüzde 46,7 artışla 198'e ulaştı. 1 Kasım 2026 itibarıyla desteklenen proje sayısı 163 olarak kaydedildi.

Proje türlerine göre en yüksek artış, yüzde 160 ile Destek Projelerinde gerçekleşti. Bu kapsamdaki proje sayısı 35'ten 91'e yükselirken, Doktora Tez Projeleri ile Araştırma Başlangıç Destek Projelerinde de yüzde 66,7 artış kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı