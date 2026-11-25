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Karabük Üniversitesi (KBÜ), 37 ülkeden üniversitelerin değerlendirildiği EngiRank 2026 Avrupa Mühendislik Sıralaması'nda 193'üncü sıraya yerleşti.

Karabük Üniversitesi, EngiRank 2026 Avrupa Mühendislik Sıralaması'nda Türkiye genelinde 13'üncü, devlet üniversiteleri arasında 11'inci sırada yer alırken Avrupa genelinde 193'üncü oldu.

Avrupa'daki yükseköğretim kurumlarının mühendislik alanındaki performansını değerlendiren sıralamada KBÜ, Türkiye genelinde 13'üncü, devlet üniversiteleri arasında ise 11'inci sırada yer aldı.

İlk kez 2025'te yayımlanan sıralamada üniversite, üst üste ikinci yıl listeye giren Türk üniversiteleri arasında yer aldı. Türkiye'den sıralamaya giren üniversite sayısı geçen yıl 16 iken bu yıl 19'a yükseldi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, üst üste iki yıl Avrupa ve Türkiye'deki mühendislik üniversiteleri arasında yer almalarının akademik çalışmaların uluslararası alandaki karşılığı olduğunu belirtti.

Kırışık, üniversitenin mühendislik ve teknoloji alanındaki bilimsel üretimini artırarak ulusal ve uluslararası düzeyde daha ileri noktalara ulaşmak için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı