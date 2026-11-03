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KBÜ Endüstriyel Tasarım öğrencileri Ambalaj Ay Yıldızları'nda iki derece aldı

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KBÜ Endüstriyel Tasarım öğrencileri Ambalaj Ay Yıldızları'nda iki derece aldı
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Karabük Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, 22. Ambalaj Ay Yıldızları Öğrenci Yarışması 2026'da iki projeyle derece elde etti. Finalde bir öğrenci mansiyon ödülü alırken diğeri katılım sertifikasıyla değerlendirmeyi tamamladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, 22. Ambalaj Ay Yıldızları Öğrenci Yarışması 2026'da iki projeyle derece elde etti.

Karabük Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerinden Ertan Özhan mansiyon ödülüne, Medine İrem Sıvık ise katılım sertifikasına layık görüldü.

KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 4. sınıf öğrencileri, ulusal düzeyde düzenlenen yarışmada finale kaldı.

Yarışmada Ertan Özhan, "AQUASHINE PRO" adlı ambalaj tasarımıyla dördüncü sırada yer alarak mansiyon ödülünü kazandı.

Bölümün bir diğer finalisti Medine İrem Sıvık ise "VELCOF" isimli projesiyle değerlendirmeyi yedinci sırada tamamlayarak katılım sertifikası almaya hak kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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