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KBÜ'den dijital ebeveynliğe bilimsel destek

KBÜ'den dijital ebeveynliğe bilimsel destek
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Karabük Üniversitesi, ebeveynlerin çocuk gelişimi konusunda güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayan dijital ebeveynlik uygulaması geliştirdi. Uygulama, bilimsel kaynaklara dayalı görsel içeriklerle ailelere rehberlik ediyor.

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) geliştirilen dijital ebeveynlik uygulamasıyla ailelerin çocuk gelişimi konusunda güvenilir bilgiye erişimi kolaylaştırılıyor.

Karabük Üniversitesi tarafından yürütülen proje kapsamında geliştirilen web uygulaması, ebeveynlere çocuk gelişimi ve beceri kazanımı süreçlerinde rehberlik ederek doğru bilgiye ulaşmalarını amaçlıyor.

Proje yürütücüsü Ceylan, yaptıkları görüşmelerde ebeveynlerin çok sayıda dijital kaynaktan yararlandığını ancak bilgi yoğunluğu nedeniyle doğru bilgiye ulaşmakta zorlandıklarını belirtti.

Ebeveynlerin "Ne yapmalıyım, ne zaman yapmalıyım, nasıl yapmalıyım?" sorularıyla sıkça karşılaştığını ifade eden Ceylan, geliştirilen web uygulamasında beceri etkinliklerinin görsel olarak sunulduğunu ve içeriklerin bilimsel kaynaklara dayandırıldığını söyledi.

Projenin ilk deneysel çalışmasının 40 ebeveynle gerçekleştirildiğini aktaran Ceylan, uygulamanın ilerleyen süreçte yeni projelerle geliştirilebileceğini kaydetti.

Türkiye'de dijital ebeveynlik farkındalığının artırılması gerektiğine dikkat çeken Ceylan, ebeveynlerin dijital ortamları yoğun kullandığını ancak güvenilir kaynaklara erişim konusunda eksiklikler bulunduğunu ifade etti.

Projenin en önemli hedeflerinden birinin farkındalık oluşturmak olduğunu vurgulayan Ceylan, güvenilir dijital kaynakların ailelere önemli katkılar sağladığını gözlemlediklerini dile getirdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmel Tutar:

valla gençler artık her şeyi telefonda bulmak istiyolar eski zamanlarda böyle şeyler yoktu ya anneler babalar kendi başlarına beceriyorlardı çocuğu yetiştiriyorlardı şimdi uygulama olmuş bir de öyle ya hep teknoloji tekne yiyse de işte artık böyle çıkıyo işler

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Haber YorumlarıTuna Özçelik:

güzel bir girişim gibi gözüküyo da doğru mu bilmiyom yani çocuk yetiştirmede bilim iyi ama her çocuk farklı olmayıp işte ebeveynlik de hep aynı şekilde mi olur bilemem ama yine de böyle kaynakların olması kötü değil sanırım yardımcı olur belki

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Haber YorumlarıGülden Karaçay:

kadınlar hep çocuk yetiştirmede yalnız bırakılıyor bu da onlardan bekleniyor sanki erkekler bu konuda sorumluluk taşımıyormuş gibi davranılıyo baba diye bir şey yok mu artık ebeveynlik sadece annelere mi ait bu uygulamayı erkeklere de öğretmek lazım yoksa boş iş

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