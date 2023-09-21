Kazakistan'da Türkçe Dersi Sınıfı Açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından desteklenen proje kapsamında, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Lev Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi'nde Türkçe dersi sınıfı açıldı. Sınıfta, Türkoloji bölümü öğrencileri ve Türkçeye ilgi duyan öğrencilere dersler düzenlenecek.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Lev Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi'nde Türkçe dersi sınıfı açıldı.

Üniversitenin ana kampüsünde bulunan sınıfın açılış törenine, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Lev Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi Rektörü Yerlan Sıdıkov, Astana Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ömer İnan, TİKA Kazakistan Koordinatörü Hüseyin Hikmet Özdenoğlu ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Geleneksel Türk motifleriyle tasarlanan ve ders için gerekli ekipmanlarla donatılan sınıfta, üniversitenin Türkoloji bölümünde eğitim görenler başta olmak üzere Türkçeye ilgi duyan öğrencilere dersler düzenlenecek.

Büyükelçi Kapucu, burada yaptığı konuşmada, iki kardeş ülke Türkiye ile Kazakistan arasındaki işbirliğinin her alanda devam ettiğini belirterek, "Sadece bu ilişkileri daha da geliştirmek için potansiyellerimizi kullanmamız gerekiyor." dedi.

Hükümetler arası ilişkilerin yanında toplumdan topluma olan ilişkileri de geliştirmek istediklerini kaydeden Kapucu, "Bu açıdan Türkçe sınıflarını, Kazak kardeşlerimizin Türk toplumuyla, gençleriyle ilişkisini daha da artıracak bir proje olarak görüyoruz. Dolayısıyla sınıf hem öğrencilere hem öğretmenlere hayırlı olsun. Sınıfın hep dolu olmasını dilerim." ifadesini kullandı.

TİKA Koordinatörü Özdenoğlu da AA muhabirine, Kazakistan'da Türkçenin yaygınlaştırılmasını önemsediklerini belirtti.

Özdenoğlu, "Kazakistan'ın en büyük gücü olan genç nüfusu üniversite öğrencilerinin Türkiye'ye yakınlaşmasını sağlamak için dil birliği çok önemli. Bu dil birliğini sağlamak için de Türkçe sınıflarına elimizden geldiği kadar öncelik tanıyoruz." diye konuştu.

Bugüne kadar ülkenin güneyindeki Çimkent'teki bir üniversitede Türkçe sınıfı kurduklarını kaydeden Özdenoğlu, "Sırada Almatı'daki Türk Enstitüsü'nde, Öskemen, Karagandı ve Aktau şehirlerindeki üniversitelerde Türkçe sınıflarını açma projemiz var." bilgisini paylaştı.

Özdenoğlu, Türkçe sınıfının açılışını yaptıkları Lev Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi'nin ülkenin en büyük ve güzide üniversitelerinden biri olduğuna işaret ederek, "Yaklaşık 25 bin öğrencisi olan bu üniversitede Türkçeye büyük bir rağbet var. Biz de bu rağbeti gördük ve talebi karşılamak için bu sınıfımızı faaliyete geçirdik. Bu sınıflarda Türkiye'den gelen okutmanlar Türkçeyi en iyi şekilde öğrencilere öğretmek için dersler verecek." ifadesini kullandı.

Tören, öğrencilerin okuduğu Türkçe şiirler ve şarkılarla sona erdi.