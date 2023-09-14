Kayseri'deki Fatih İlkokulu Öğrencileri Bahçelerindeki Sebzeleri Hasat Etti

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bulunan Fatih İlkokulu öğrencileri, okulun bahçesinde yetiştirdikleri sebzeleri hasat etmeye başladı. Öğrenciler, domates, salatalık, biber, altın çilek ve kavun gibi ürünleri topladı ve yedikleri için mutlu oldular. Ayrıca, geçen yıl dikilen meyve ağaçları da bu yıl meyve vermeye başladı.