Kayseri'de Üniversitelerin Güvenliği Değerlendirildi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 4 üniversitenin temsilcileri ve güvenlik birimlerinin yöneticileri ile bir araya gelerek üniversitelerin güvenliği hakkında toplantı düzenledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 3'ü devlet üniversitesi olmak üzere toplam 4 üniversitesi bulunan Kayseri'de gerekli tedbirlerin görüşülmesi için düzenlenen 'Üniversitelerin Güvenliğine Yönelik Değerlendirme Toplantısı'nda üniversite temsilcileri ve güvenlik birimlerinin yöneticileri ile bir araya geldi.

Vali Çiçek başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Kurtuluş Karamustafa, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ahmet Fazıl Özsoylu, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğg.Yüksel Yiğit, Erciyes Üniversitesi Genel Sekreteri, Prof.Dr.İbrahim Narin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, ilçe kaymakamları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı. Vali Gökmen Çiçek, toplantının açılışında yapmış olduğu konuşmada; "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının Kayserimize, öğrencilerimize, öğretim görevlilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kayserimizde bulunan üniversitelerimizde sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl geçirmek için ilgili birimlerimiz her türlü tedbiri alınmış durumdadır" dedi. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında öğrencilerin; kültürel, sanatla ilgili, sosyal faaliyetlerine ve katılacakları konferanslara önem verileceğini ifade eden Vali Gökmen Çiçek, "Üniversitelerimizde öğrencilerimizin yararlanacağı kültürel, sanatla ilgili faaliyetler ve konferanslar düzenlenmesi gerekmektedir. Bu anlamda üniversitelerimiz gerekli çalışmaları başlatacaklardır" diye konuştu

Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından üniversitelerde alınacak olan güvenlik tedbirleri ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından KYK Yurtlarının son durum hakkında yapılan sunumun ardından sona erdi. - KAYSERİ