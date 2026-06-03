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Meslek liseleri hünerlerini sergiledi

Meslek liseleri hünerlerini sergiledi
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Kayseri'de 64 meslek lisesinin katılımıyla KAYMEF26 fuarı açıldı. Fuarda öğrencilerin 56 alan ve 119 dalda ürettiği ürünler sergileniyor.

Kayseri'de 64 meslek lisesinin katıldığı Kayseri Mesleki Eğitim Fuarı (KAYMEF26) açıldı.

KumsMALL AVM'de açılan fuara, Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, Erdoğan Turan Ermiş, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, mesleki eğitimin eğitim sistemi içerisinde en stratejik alanlardan bir tanesi olduğunu söyleyerek, "Mesleki eğitim, eğitim sistemimiz içerisinde en stratejik alanlardan bir tanesidir. Çünkü mesleki eğitim demek, bilginin beceriye dönüşmesi, fikrin emeğe dönüşmesi, hayalin hayatla buluşması ve hayal edilenlerin hayatla temas etmesi demektir. Bu anlamda hem ülkemizin kalkınmasında hem eğitim sistemimizin istenilen insan tipini ortaya koymasında mesleki eğitimin şüphesiz çok ciddi bir payı ve katkısı vardır. İşte buna dikkat çekmek için 64 meslek lisemizin 56 alanda ve 119 dalda üretmiş oldukları, bilginin beceriye dönüşmesini temsil eden, fikirlerin nasıl bir emekle karşılandığını göstermek amacıyla bu fuarda sergilemiş olacağız. Sadece burada çocuklarımızın ürettiği mamulleri göstermenin ötesinde, aslında bir eğitim ekosisteminin nasıl oluştuğunu ve nasıl oluşması gerektiğini de bir anlamda sergilemiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından protokol açılış kurdelesini keserek stantları gezdi ve öğrencilerin çalışmalarını inceledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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