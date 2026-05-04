Kaymakam Güldoğan Türkiye Şampiyonunu ağırladı

Salihli Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşegül Üçkazan, su tasarrufu ve iklim bilinci temalı yarışmada 1215 eser arasından sıyrılarak Türkiye birincisi oldu.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından su kaynaklarının tasarruflu kullanımı ve iklim bilinci oluşturmak amacıyla 81 ilde düzenlenen yarışmada şiir dalında Türkiye birincisi olan Salihli Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşegül Üçkazan'ı makamında kabul etti.

Toplam 1215 eserin yarıştığı organizasyonda Türkiye şampiyonu olan Üçkazan, başarısıyla hem okulunun hem de Salihli'nin gururu oldu.

Ziyarette Kaymakam Güldoğan, genç öğrenciyi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Programa ayrıca Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen ve Salihli Anadolu Lisesi Müdürü Alim Turgut da katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
