Kastamonu Üniversitesi'ne "proje pazarı" desteği

Kastamonu Üniversitesi'ne 'proje pazarı' desteği
Kastamonu Üniversitesi'nde hazırlanan "Kastamonu Ar-Ge İnovasyon Proje Pazarı" başlıklı ulusal etkinlik 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamında desteklenecek.

Kastamonu Üniversitesi'nde hazırlanan "Kastamonu Ar-Ge İnovasyon Proje Pazarı" başlıklı ulusal etkinlik 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamında desteklenecek.

Kastamonu Üniversitesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından yürütülen 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Proje yürütücülüğünü Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Prof. Dr. Alperen Kaymakcı'nın yaptığı "Kastamonu Ar-Ge İnovasyon Proje Pazarı" başlıklı ulusal etkinlik başvurusu, değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak desteklenmeye uygun bulundu. Başvuru, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Biyoteknoloji, Tarım, Çevre ve Gıda Teknolojileri Grubu Yürütme Kurulu'nun 17 Nisan tarihli toplantısında kabul edildi.

14 Ekim'de Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan "Kastamonu Ar-Ge İnovasyon Proje Pazarı" etkinliğiyle, üniversitenin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesine katkı sunulması, akademi-sanayi iş birliklerinin geliştirilmesi ve yenilikçi projelerin yatırımcılarla buluşturulmasına zemin oluşturulması hedefleniyor. - KASTAMONU

