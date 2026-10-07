Kastamonu Üniversitesi'nde tanıtım günlerinde 187 öğrenci topluluğu stant açtı

Kastamonu Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte, üniversite öğrencileri, ilgi duydukları alanlardaki öğrenci topluluklarını tanıma fırsatı buldu.

Kastamonu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda, öğrenci topluluklarının katılımıyla düzenlenen "Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri" devam ediyor. 5 Ekim'de Kastamonu Üniversitesi etkinlik alanında başlayan ve 8 Ekim'e kadar devam edecek etkinlikte öğrenciler, farklı alanlarda faaliyet gösteren topluluklarla tanışıyor ve ilgi duydukları topluluklara üye oluyor. Kastamonu Üniversitesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 187 öğrenci topluluğunun stantları yer alıyor. Havacılıktan girişimciliğe, tiyatrodan fotoğrafçılığa, medyadan çevre ve sosyal sorumluluk çalışmalarına kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren öğrenci toplulukları, projelerini, düzenledikleri etkinlikleri ve yeni akademik dönemdeki planlamalarını öğrencilere anlatıyor. Çeşitli ikramların yapıldığı organizasyonda, stantlarda çeşitli etkinlikler yapıldı.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan ile Prof. Dr. Ömer Küçük de etkinlik alanında öğrenci toplulukları stantlarını ziyaret ederek, toplulukların çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Etkinlikte konuşan Atalan, "Üniversitemizde 187 tane topluluğumuz var. Bu toplulukların hem sosyal sorumluluk projeleri hem toplumsal sorumluluk projeleri vardır. Ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığımız ÜNİDES projemiz vardır. Türkiye'de bu hususta en iyi sıralamalara girdik. Bu anlamda Kastamonu ili ile entegreli olarak çalıştığımız kurumlar bulunuyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle çalışmalar yürütüyoruz. Bunlarda da başarıya ulaşıyoruz. Daha iyi çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

Kastamonu Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencisi Mücahit Demir ise, "3 yıl önce kurmuş olduğumuz Kastamonu Teknokent Öğrenci Topluluğu ile milli teknoloji hamlesi kapsamında üniversitemizde projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Sanayi ve üniversitesi işbirliği içerisinde gerçekleşen Teknokent etkinlikleri hakkında öğrencileri bilgilendirebilmek, öğrencileri Teknokent sistemine dahil edebilmek için çalışmalar yapıyoruz. Bugünde 5-8 Ekim tarihleri arasında üniversitemiz kapsamında gerçekleşen olacak kulüp tanıtım günlerinde yerimizi aldık ve kulübümüzü öğrenci arkadaşlarımıza tanıtmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi öğrencisi Eylül Kamal da, "Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günlerine geldik bugün. Etrafta ilgilendiğimiz topluluklar var ise onları inceliyoruz katılabilmek için. Dünde tanıtım günlerine geldik ve birkaç kulübe üye olduk. Bugünde toplulukların tanıtımlarına bakıyoruz. AFAD'a üye oldum, Yeşilay Derneğine üye oldum. Güzel Sanatlar ile ilgili bir topluluk vardı, ona üye oldum. Şu anda bunlara katıldım. Ortam burada çok güzel. Yemek yedik, yemekleri güzeldi. Eğleniyoruz. Araştırma yapıyoruz biraz daha. Oyunlar var stantlarda, oyun oynuyoruz. Birkaç oyun oynadık ve onları da kazandık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı