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Kastamonu Üniversitesi NAFSA 2026'da yeni uluslararası iş birliklerine imza attı

Kastamonu Üniversitesi NAFSA 2026'da yeni uluslararası iş birliklerine imza attı
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Kastamonu Üniversitesi, ABD'de düzenlenen dünyanın en büyük uluslararası eğitim organizasyonu NAFSA 2026'ya katılarak birçok üniversiteyle iş birliği anlaşması imzaladı ve uluslararasılaşma çalışmalarını tanıttı.

Kastamonu Üniversitesi, yükseköğretimde uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen dünyanın en büyük uluslararası eğitim organizasyonlarından biri olan NAFSA 2026 Annual Conference & Expo'ya katıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 26-29 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda Kastamonu Üniversitesi'ni Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Öztürk Akcaoğlu ile Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Gökhan Kaya temsil etti.

Etkinlik süresince Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Avrupa, Asya ve Latin Amerika'dan çok sayıda yükseköğretim kurumu ve uluslararası eğitim kuruluşuyla görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerde öğrenci ve personel hareketlilikleri, ortak araştırma projeleri, uluslararası staj imkanları, çift diploma programları ve akademik iş birlikleri ele alındı.

Yapılan temaslar sonucunda çeşitli Amerikan üniversiteleriyle yeni iş birliği süreçleri başlatılırken, bazı yükseköğretim kurumlarıyla mutabakat zaptı imzalandı.

Fuarda ayrıca Erasmus+ programları, ortak proje geliştirme çalışmaları, akademik değişim faaliyetleri ve uluslararası araştırma ağlarına katılım imkanları değerlendirildi. Kastamonu Üniversitesi'nin eğitim, araştırma ve uluslararasılaşma alanlarındaki çalışmaları katılımcılara tanıtılırken, yeni iş birliği fırsatları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Kastamonu Üniversitesi yetkilileri, NAFSA 2026 kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin üniversitenin uluslararası görünürlüğünün artırılmasına ve küresel ölçekte akademik iş birliklerinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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